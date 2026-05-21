Detalji razgovora i fotografije susreta objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika Republike:

"Otvoren i sadržajan razgovor sa potpredsednikom Vlade Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu naših zemalja i daljem razvoju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Poseban akcenat stavili smo na teme jačanja ekonomske saradnje, nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, kao i mogućnosti za dodatno povećanje robne razmene, investicija i saradnje u oblastima trgovine, energetike i infrastrukture.

Saglasili smo se da Srbija i Ukrajina imaju prostor da značajno prošire partnerstvo, naročito kroz konkretnije povezivanje privreda i bolju iskorišćenost postojećih potencijala.



Tokom sastanka smo razmenili mišljenja i o evropskim integracijama, imajući u vidu da je evropski put strateško opredeljenje Srbije i važan okvir za reforme, stabilnost i razvoj. Memorandum o razumevanju u oblasti evropskih integracija predstavlja dodatni korak ka razmeni iskustava i snažnijoj institucionalnoj saradnji.



U oblasti energetike razgovarali smo o regionalnoj energetskoj bezbednosti, diversifikaciji izvora i pravaca snabdevanja, kao i o značaju Vertikalnog gasnog koridora za šire povezivanje našeg regiona sa evropskim energetskim tokovima", poručio je Vučić.