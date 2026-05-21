Dubravka Stojanović, profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, bila je gošća podkasta Radion u Tuzli u Bosni i Hercegovini.

Obraćajući se u podkastu, profesorka, po svemu sudeći, pokušala je da umanji značaj srpskih žrtava, Srbe označila "agresorima", i praktično optužila predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da priprema novi rat.

Za blokaderku je navažnije da Vučić padne.

- Najvažljije je da on padne, zato što mislim da su i ratovi u Jugoslavi napravljeni zahvalljujuči zloupotrebi srpskih žrtava u NDH, posebno Jasanovca, i to je bio taj temelj na kome vi proizvodite sve ono što vam je potrebno za novi rat. Dakle, vi proizvodite taj osečaj žrtve i vi proizvodite pre svega strah kod ljudi da će se to ponoviti i u tom trenutku ljudi mogu da postanu agresivni. Dakle, oni odjednom osete tu snagu, objasnili se im da se oni brane, dakle da je to moralno ispravno, i oni mogu da krenu u agresiju. Vučić je u tome majstor, on je fokusirao kompletne ratove isklюčivo na "Oluju" i na izvesnu bitku na Košarama na Kosovu, gde su Srbi izgubili, dakle, nastavlja se ta priča. I jedini smisao takvog tumačenja je, u stvari, priprema za revanš, priprema za novi rat. - rekla je on.

U nastavku ovog potkasta možemo videti i kao se pljuje srpska književnost. Takođe, možemo videti pokušaj da se Srbi označe kao krivac za hrvatsku zločinačku akciju "Oluja". I da bi upravo to želeli da uče našu decu. Srbija se naziva gubitnikom, obrušavaju se na Vučića, ali i najava nasilja kako bi blokaderi oteli vlast.

