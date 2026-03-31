Savo Manojlović javno je podržao Aljbina Kurtija i to tokom svog sramnog napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na to je odmah stigla oštra reakcija.

Miloš Terzić, član Predsedništva SNS, na društvenoj mreži "X" napisao je:

- Da podržavaš Kurtija koji progoni Srbe i podržava blokadere iz Zagreba i nije neka novost, ali je novost da ti smeta istraga povodom smrti studentkinje, zašto?!

Kako je to Vučić napao Univerzitet? Smeta vam bre, što UKP na nalog Tužilaštva istražuje kako je jedna devojka stradala.