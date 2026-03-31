Iran je pokrenuo novu nacionalnu kampanju kojom se u vojne aktivnosti uključuju i maloletnici, već od 12 godina, sa ciljem da „brane domovinu“ u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Ovakav potez izazvao je ozbiljnu zabrinutost jer se smatra kršenjem međunarodnog prava. U međuvremenu, tokom borbenih aktivnosti poginuo je i dečak koji je pomagao ocu na dužnosti.

U okviru kampanje, širom Teherana postavljene su registracione kabine u džamijama i na glavnim trgovima, gde se maloletnici mogu prijaviti. Prema planovima koje je prošle nedelje predstavio Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), deca mogu biti angažovana na kontrolnim punktovima, u patrolama, ali i u logističkim poslovima.

Smrt jedanaestogodišnjaka na dužnosti

Samo nekoliko dana nakon početka kampanje, u napadu dronom na vojni kontrolni punkt u Teheranu poginuo je jedanaestogodišnji dečak Alireza Džafari. On je, umesto da pohađa peti razred osnovne škole, bio angažovan na punktu na autoputu Arteš, gde je pomagao ocu u „odbrani Irana“.

Njegova majka izjavila je za državne novine Hamšahri da je otac doveo dete na posao zbog nedostatka ljudi. Organizacija nastavnika Basidž potvrdila je da je dečak izgubio život dok je bio na dužnosti i obavljao bezbednosne zadatke.

Kampanja „Branioci domovine Irana“

Program pod nazivom „Branioci iranske domovine“ predstavio je Rahim Nadali, zamenik za kulturu i umetnost u okviru korpusa Mohamada Rasulolaha IRGC-a u Teheranu. On je naveo da je kampanja odgovor na zahteve građana koji žele da podrže borce u sukobu sa američko-izraelskim snagama, te da svima omogućava da doprinesu prema svojim sposobnostima.

„Pokrenuli smo plan ‘Za Iran’, koji podrazumeva registraciju boraca za odbranu zemlje. Minimalna starosna granica je 12 godina“, rekao je Nadali.

Uloge za maloletnike

Program obuhvata različite vrste angažovanja. Operativne i bezbednosne aktivnosti uključuju učestvovanje u patrolama, rad na kontrolnim punktovima i obaveštajne zadatke.

Logističke i podržne uloge podrazumevaju organizaciju konvoja, finansijsku podršku i obezbeđivanje opreme. Takođe, deo programa odnosi se na svakodnevne poslove poput pripreme hrane, distribucije zaliha i popravke objekata oštećenih u napadima.

Medicinski radnici, uključujući lekare i medicinske sestre, pozvani su da se uključe u rad klinika i zbrinjavanje ranjenih.

Kršenje međunarodnog prava

Ovakva praksa predstavlja direktno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, koje deci garantuje poseban status i zaštitu kao civilima, kao i zabranu njihovog uključivanja u oružane sukobe. Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda jasno definiše regrutovanje ili korišćenje dece mlađe od 15 godina kao ratni zločin.

Smrt dečaka deo je šire slike rastućih civilnih žrtava u sukobu koji traje već mesec dana. Prema podacima organizacije Human Rights Activists News Agency, od početka sukoba 28. februara poginulo je najmanje 1.568 civila u Iranu, među kojima i 236 dece.

Organizacija navodi da je samo u jednom danu zabeleženo 360 napada u 18 provincija, pri čemu je čak 70 odsto bilo usmereno na stambene delove Teherana.

Reakcije i upozorenja

Norveška organizacija za ljudska prava Hengav ocenila je plan IRGC-a kao „sistemski zločin protiv dece“ i pozvala međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene nacije i UNICEF, da pojačaju pritisak kako bi se sprečilo uključivanje maloletnika u ratne aktivnosti.

Iran ima dugu istoriju angažovanja dece u vojnim i bezbednosnim strukturama. Tokom rata sa Irakom 1980-ih godina deca su korišćena i u borbenim operacijama, a takve priče bile su deo obrazovnog narativa u školama. Takođe, organizacija Human Rights Watch je 2016. godine izvestila da su maloletni Avganistanci regrutovani za borbe u Siriji.