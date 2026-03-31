Pripadnici policije uhapsili su M. S. (49) zbog sumnje da je u nedelju uveče, nakon verbalnog sukoba, nožem povredio mlađeg muškarca u beogradskoj opštini Zvezdara.

Incident se dogodio u Žikinoj ulici, kada je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do žustre rasprave između osumnjičenog M. S. (51) i S. J. (25). Sukob je ubrzo eskalirao u fizički obračun u kojem je stariji muškarac potegao nož i naneo S. J. ubodnu ranu u predelu ramena.

Povređeni mladić je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu dežurni lekari sanirali povredu. Srećom, nakon detaljnih pregleda, konstatovano je da je reč o lakim telesnim povredama, te je S. J. van životne opasnosti.

Policija je brzom intervencijom lišila slobode M. S. na licu mesta.

- Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Tereti se za krivično delo nanošenje lakih telesnih povreda - navodi izvor blizak istrazi.

Istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će ispitati sve okolnosti pod kojima je došlo do napada i utvrditi motive ovog sukoba.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje.

