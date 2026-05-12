Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije (DNP), saopštio je da od 12. maja, Dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo.

Kako je rekao, odbornici lokalnog parlamenta će tog dana usvojiti dokument kojim priznavanje tzv. države Kosovo neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete. Dodao je da očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću.

- Upravo želimo da pokažemo da je većina građana bila i ostala protiv priznavanja tzv. Kosova, i da je vreme za ispravljanje najveće sramote u istoriji crnogorskog naroda. Očekujemo da i ostale opštine u kojima predstavnici srpskog naroda dominantno vrše vlast izglasaju deklaraciju o poništenju priznavanja tzv. Kosova, kako bismo u konačnom podneli rezoluciju Skupštini Crne Gore kojom bismo obavezali vladu Milojka Spajića da promeni odluku koju je donela vlast Mila Đukanovića u oktobru 2008. godine - naveo je Knežević.

Lider DNP je rekao i da je izvesno da je podrška članstvu Crne Gore u NATO ispod 50 odsto, što, prema njegovom mišljenju, najbolje govori kakav je odnos crnogorskih građana prema ovoj alijansi.

- Stranka koju vodim zalagala se za vojnu neutralnost, i sad smatram da je to najbolji bezbednosni okvir za jednu malu državu kao što je Crna Gora, a voleo bih da me najnoviji geopolitički potresi u svetu ne demantuju - kazao je Knežević.

On je, komentarišući kritike koje dobija od političkih protivnika zbog svog prijateljstva s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naveo da su protiv Vučića i DPS i dominantan deo vlade Milojka Spajića.

- A šta to govori: da između njih u ideološkom, a rekao bih i u ljudskom smislu, nema razlike. Samo je bilo potrebno da otpočne obojena revolucija u Srbiji, da i u Crnoj Gori uzmu farbu kako bi na svojim profilima stavili krvavu ruku. Neko sam ko se seća 5. oktobra i ko taj datum smatra za jedan od najcrnjih u srpskoj istoriji, od kog je počela dezintegracija i razbijanje našeg nacionalnog bića. Ono što smo gledali i sad vidimo u Srbiji pokušaj je reprize petog oktobra, i moja je ljudska i patriotska obaveza da budem protiv toga - izjavio je Knežević.



Kriza identiteta u Crnoj Gori

Predsednik Demokratske narodne partije govorio je i o proslavi 20 godina nezavisnosti Crne Gore i naveo da, po njegovom mišljenju, u toj zemlji postoji „kriza identiteta“.

- I ne slavi čitava Crna Gora, slavi jedan deo, dok drugi smatra da nema razloga ni za kakvo slavlje. Ono što sigurno znam, najviše razloga za slavlje imaće Riki Martin jer će biti plaćen blizu dva miliona evra - rekao je Knežević, uz napomenu da bi jedino ako bi kome trebalo život da spase prisustvovao tom koncertu.