Pirpadnici UKP ušli su danas u Rektorat.

Policija je tokom istrage tragičnog slučaja kada je devojka poginula na Filozofskom fakultetu, došla do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, rekao je naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Boljševički plenumaši koristili su Rektorat kao svoju bazu, što je jedino mogao da im dopusti sam rektor, Vladan Đokić.

S kojim ciljem je od Rektorata napravio boljševičko-plenumaški štab ostaje da se utvrdi.