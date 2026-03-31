Novosađanka M. K. (40), osumnjičena za teško ubistvo svog novorođenčeta koje je 20. oktobra prošle godine pronađeno na travi na Bulevaru cara Lazara ispred zgrade broj 48, juče je na glavnom pretresu u Višem sudu u Novom Sadu izjavila da je svesna šta joj se stavlja na teret, ali da ne želi o tome da se izjasni.

Njena majka T. K., iako privilegovani svedok, rekla je da je o nemilom događaju pročitala u novinama, kao i da joj je jedna rođaka javila kada je posumnjala da je to njena ćerka, jer su se podudarali inicijali i godište.

- Otišla sam u policiju, dala izjavu i rekla kakvo je zdravstveno stanje moje ćerke - kazala je majka okrivljene i dodala da je M. K. bila dobro do prvog porođaja, a nakon toga je primetila da se ponaša drugačije.

Na jučerašnjem glavnom pretresu emitovani su snimci sa video nadzora koje M. K. nije želela da gleda, niti ih je komentarisala.

- Par puta smo zvali policiju, ali oni nisu mogli ništa da učine, pravdajući se da nije počinila ništa protivzakonito - navela je T. K. i napomenula da, iako je njena ćerka pila lekove, u više navrata je prestajala sa terapijom.

- Odbijala je da se leči. Prijavljivala sam i Centru za socijalni rad, ali nisu mogli ništa da učine jer nisu mogli da je pronađu. I u policiji, kojoj sam se takođe obraćala, govorili su mi da ako ona odbija da se leči, ja tu ne mogu ništa - ispričala je majka okrivljene.

- Retko je dolazila kod nas, a kada je bila prošlog juna da me vidi, pitala sam je da li je trudna, ali je ona negirala. Mislim da nije bila svesna da je u drugom stanju - navela je T. K.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podnelo je predlog da se M. K. izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Predlog je podnet Višem sudu u Novom Sadu, zbog opravdane sumnje da je M. K., kako navode u tužilaštvu, izvršila protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo teško ubistvo.

Sudski veštak Marija Panić je, predstavljajući nalaz tima veštaka, kazala je da joj je, s obzirom na to da je kod M. K. reč o trajnoj duševnoj bolesti, sposobnost da shvati dela i da upravlja svojim postupcima bila isključena, a trudnoća je dovela do pogoršanja njenog psihičkog stanja.

Na jučerašnjem glavnom pretresu emitovani su i snimci sa video nadzora osumnjičene koja se porodila u noći između 19. i 20. oktobra prošle godine. Kako se moglo videti na video zapisu, ona je živo novorođenče uhvatila za levu nogu i iznela napolje i ostavila ga na travi pored trotoara, gde je i pronađeno kasnije bez znakova života. Na snimcima se vidi i kako je posle porođaja ušla u zgradu u Lovćenskoj 9, gde su je stanari i pronašli i prijavili da se na četvrtom spratu nazi ženska osoba u nesvesnom stanju.

U nastavku suđenja planirane su završne reči, a ročište na koje će M. K. biti dovedena iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu je zakazano za 14. april. Njoj je pritvor poslednji put produžen do 16. aprila.

(Dnevnik)

