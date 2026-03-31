Prema njegovim rečima, ruska ekonomija dobija podsticaj od rasta cena nafte i ublažavanja američkih sankcija, dok bi Ukrajina mogla da se suoči sa nestašicom presretača protivvazdušne odbrane i drugog ključnog oružja.

Zelenski je naglasio da je Ukrajina podelila obaveštajne podatke sa liderima Bliskog istoka o ruskoj pomoći Iranu, uključujući potencijalnu podršku u ciljanju američkih i savezničkih vojnih baza. Dodao je da Rusija, prema njegovim saznanjima, direktno podržava Iran, uključujući deljenje satelitskih snimaka i operativnog iskustva iz rata u Ukrajini.

"Siguran sam da Rusija želi dugi rat. Imaju koristi: SAD se fokusiraju na Bliski istok i mogu da smanje vojnu pomoć Ukrajini. Sankcije su delimično ukinute. Vidim samo koristi za Rusiju od nastavka rata sa Iranom", ocenio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je izrazio zabrinutost i zbog izuzeća SAD od sankcija na rusku naftu, koje, prema njegovim rečima, dodatno jačaju Moskvu u trenutnoj energetskoj krizi. Tokom nedavnog putovanja po Bliskom istoku, Zelenski je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapski Emirata, Katara i Jordana o mogućoj ukrajinskoj bezbednosnoj pomoći, dok poseta Izraelu nije realizovana.

Zelenski je upozorio i na moguće pritiske američke administracije nakon završetka sukoba u Iranu, ističući da bi Kijev mogao da bude primoran na teritorijalne ustupke kako bi se okončao rat, što, kako kaže, predstavlja rizik po bezbednost Ukrajine.

"Oni žele da okončaju rat. Moja briga je što vide samo jedan način da to urade. Siguran sam da predsednik (Sjedinjenih Američkih Država Donald) Tramp i njegov tim žele da okončaju rat. Ali zašto mi moramo da plaćamo za ovo? Mi nismo agresori. Oni ne vide drugi način da zaustave (ruskog predsednika Vladimira) Putina osim povlačenja ukrajinskih trupa sa naše teritorije. Moja briga je što niko zaista ne ceni opasnost takve odluke za našu bezbednost", rekao je Zelenski.

