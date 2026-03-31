Sjedinjene Američke Države i Izrael su „prešli više od polovine puta“ u svojoj misiji u Iranu, a trenutni fokus je na „njihovim zalihama obogaćenog uranijuma“, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu za Newsmax u ponedeljak.

Netanjahu je rekao da je već ostvaren značajan napredak u razgradnji iranskih kapaciteta. Rekao je da je najvažniji cilj sprečiti Teheran da dođe do nuklearnog oružja.

„Prešli smo više od polovine puta ka uspehu misije“, rekao je Netanjahu, navodeći velike pomake u slabljenju iranske vojne, nuklearne i industrijske infrastrukture.

Prema rečima izraelskog lidera, američke i izraelske snage već su pogodile ključne elemente iranskog ratnog potencijala, uključujući raketne sisteme, fabrike oružja i osoblje povezano sa nuklearnim programom.

„Već smo degradirali njihove raketne kapacitete, uništili fabrike i eliminisali ključne nuklearne naučnike“, rekao je Netanjahu, dodajući da su ti napori značajno unazadili iranske ambicije.

Izraelski premijer je naglasio da kampanja nije samo usmerena na slabljenje Irana u sadašnjosti, već i na sprečavanje mnogo opasnije budućnosti.

„Oni teže nuklearnom oružju i sredstvima za njegovo isporučivanje do američkih gradova“, upozorio je Netanjahu. „O tome se radi u ovom ratu - sprečiti takav ishod.“

Netanjahu je rekao da je trenutna faza operacije usmerena na obezbeđivanje ili uklanjanje iranskog obogaćenog uranijuma - ključnog koraka koji bi mogao trajno da zaustavi njegovu sposobnost da napravi nuklearno oružje.

„Fokus je na njihovim zalihama obogaćenog uranijuma“, rekao je, napominjući da je predsednik SAD Donald Tramp zahtevao da se taj materijal ukloni iz Irana, potencijalno preda međunarodnim vlastima.

Iako Netanjahu nije želeo da iznese tačan vremenski okvir za završetak sukoba, predvideo je nastavak povoljnog razvoja situacije za američko-izraelski savez.

„Iran izlazi slabiji; mi izlazimo jači“, rekao je, ukazujući i na vojne uspehe i na rastuću unutrašnju nestabilnost iranskog režima.

Analitičari odbrane uglavnom se slažu da su nedavni napadi značajno poremetili iransku infrastrukturu, iako neki upozoravaju da Teheran i dalje ima sposobnost da odgovori asimetričnim sredstvima, uključujući posredničke snage i sajber operacije.

Ipak, Netanjahu je ovu operaciju predstavio kao nužan i strateški napor za neutralisanje dugogodišnje pretnje, u skladu sa širim konzervativnim stavom da je odlučna vojna akcija ključna za odvraćanje problematičnih režima.

On je rekao da cilj ostaje jasan: obezbediti da Iran nikada ne poseduje kapacitet da ugrozi Izrael, Sjedinjene Američke Države ili njihove saveznike nuklearnim oružjem.

„Postižemo stalan napredak“, rekao je, izražavajući uverenje da su krajnji ciljevi misije nadohvat ruke, navodi Newsmax.