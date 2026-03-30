Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se javnosti nakon razgovora sa Putinom, a tom prilikom osvrnuo se i na rezultate izbora koji su se održali juče u 10 opština, a u kojima je SNS ubedljivo pobedio 10:0.

Osim toga, Vučić je komentarišući jezivo blokadersko nasilje koje se desilo juče pozvao sve na smirivanje tenzija.

-1 na 1 ne smeju, pa vade pištolj. Pozivam na razum i smirivanje tenzija, ne zato sto imam problem sa tim. Pobeđivaćemo ih ovako lakše, u suprotnom bi bili konkurentniji. Mnogo glupo su to radili, ali oni su genije, mnogo znaju bolje od mene. Ne gubimo izbore, ali oni kažu da znaju bolje sve - rekao je i dodao:

-Čestitam ovima što su srećni zbog naseg uspeha i njihovog neuspeha i zelim im uvek da tako budu srećni. Čestitam im na njihovoj velikoj pobedi -19 - kaže i navodi da njegove protivnike, odnosno nosioce protivničkih lista niko nije video, te nema ni načina da im čestita:

-Kome da čestitam, jeste li ih videli negde da se obrate? Osim onog što viče "Za Kulu spremni", odnosno "Za dom spremni" - poručio je Aleksandar Vučić.