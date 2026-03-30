U svom nastupu trojac Marko Vidojković, Draža Petrović na čelu sa Nenadom Kulačinom pokušava da širi jezivu laž povodom tragične pogibije male Milice Rakić, žrtve NATO agresije 1999. godine.

Naime, Kulačin iznosi jezive laži pozivajući se na "neimenovane izvore" sa društvenih mreža i to želi da predstavi kao "dokaz" da je naša PVO ubila Milicu.

- Ali postoji nezvanična informacija koju sam tek ove godine video da neko kaže imenom i prezimenom na duštvoenim mrežama, a to je način kako je poginula mala Milica u Batajnici. Reći ću samo to da prema tumačenju tog čoveka, on je izmeo to javno, neću da ja pričam ni ko je ni šta je, ne zanima me, da je naša PVO ispalila tu raketu od koje je nastradala mala Milica - izrekao je blokader.

Ovaj istup blokadera pokazuje dokle su spremni da idu u kampanji mržnje protiv Srbije. Pokazuje da su spremni da plasiraju najstrašnije laži.

Ime Milice Rakić uklesano je crvenim slovima u pamćenje srpskog naroda, jer je jedan nevini život tragično prekinut u sekundi. Ova devojčica koja se tek osmehnula životu, rođena je u Beogradu, 9. januara, a stradala je u kupatilu svoje kuće, na noši, dok ju je majka spremala za spavanje.

Na dan pogibije nacrtala je cvetiće, lale, i zalepila ih na zid.Te večeri oglasila se vazdušna opasnost nad Beogradom. NATO avioni su ponovo stizali da seju smrt.