Nedavno su društvenim mrežama počeli da kruže snimci nastupa Darka Lazića u jednom klubu u Trogiru, održanog 18. jula, na kojima se vidi da je pevač navodno bio pod dejstvom alkohola i da je imao poteškoća tokom nastupa.

Snimke su ubrzo preneli brojni mediji, a na njima se vidi kako Lazić navodno deluje nestabilno, jedva stoji na nogama, dok mu se oči povremeno sklapaju.

U jednom trenutku prišla mu je devojka koja je želela zajedničku fotografiju, a pevač joj je, uz vidan napor, izašao u susret i pozirao.

Na društvenim mrežama usledili su brojni komentari, a mnogi su tvrdili da je Darko bio vidno alkoholisan, dok su drugi nagađali da je u pitanju nešto drugo. U svakom slučaju, mnogi su ocenili da to nije bilo njegovo uobičajeno izdanje na sceni.

Nakon što su se sporni snimci proširili internetom, folker se oglasio i to povodom informacija da ga je vlasnik kluba u Trogiru iz istog izbacio posle pola sata nastupa, pošto je navodno bio pod dejstvom alkohola i nije bio sposoban da nastup iznese na profesionalan način.

Međutim, Darko tvrdi da je pevao sat i po vremena, te da navodno na kraju nije ni isplaćen.

- Ma mogu i gazda i gazdarica da mi se napuše k***a! Slobodno im poručite! - rekao je besno Lazić kada je čuo šta je tema.

- Ma koga je on isterao, kako ih nije sramota?! Totalno netačna informacija. Pevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio di-džej-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub - rekao je Darko Lazić za Telegraf.rs.

Alo/Telegraf

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