Britanski stručnjak za bezbednost Entoni Glis ocenio je da Donald Tramp svojim potezima ozbiljno potresa temelje NATO-a, ali i da bi upravo takva situacija mogla dovesti do stvaranja potpuno nove verzije saveza, potencijalno bez učešća Sjedinjenih Američkih Država pod njegovom administracijom.

Tramp je u poslednjem periodu intenzivirao kritike na račun NATO-a, nazivajući ga „papirnim tigrom“ i otvoreno razmatrajući mogućnost povlačenja SAD iz ovog vojnog saveza. Povod za takvu retoriku bilo je odbijanje evropskih saveznika da se uključe u američko-izraelske vojne operacije protiv Irana.

Prema Glisovom mišljenju, upravo ova kriza može predstavljati prekretnicu koja bi dovela do formiranja takozvanog „NATO 2.0“, odnosno saveza koji bi bio predvođen evropskim državama i funkcionisao bez aktivnog učešća Amerike u vreme Trampove politike.

U prethodnim nedeljama Tramp je dodatno zaoštrio stav prema partnerima u NATO-u, nakon što su odbili da podrže širi vojni angažman u sukobu sa Iranom. Evropske zemlje nisu prihvatile američke zahteve za slanje ratnih brodova u Persijski zaliv niti za aktivno učešće u operacijama oko Ormuskog moreuza, naglašavajući da NATO ostaje isključivo odbrambeni savez.

Glis je podsetio da je NATO, od svog osnivanja 1949. godine, imao ključnu ulogu u očuvanju mira u Evropi, kao i u političkim promenama koje su dovele do pada komunizma u istočnoj Evropi i Rusiji. Ipak, upozorio je da bi izgradnja alternativnog saveza bez Amerike bila izuzetno kompleksna i zahtevala ozbiljne i bolne kompromise među evropskim državama.

„NATO 2.0, odnosno evropski NATO, mogao bi da se formira bez MAGA Amerike – ne zato što to želimo, već zato što možda nećemo imati drugi izbor“, izjavio je Glis.

Francuski predsednik Emanuel Makron reagovao je na Trampove izjave oštro, poručivši da svetu nije potreban politički spektakl već stabilnost i mir. S druge strane, britanski premijer Kir Starmer pružio je ograničenu podršku Sjedinjenim Državama, ali je jasno stavio do znanja da Ujedinjeno Kraljevstvo neće učestvovati u širem vojnom napadu na Iran.

Tramp je, kroz intervjue i objave na društvenoj mreži Truth Social, više puta naglasio mogućnost potpunog povlačenja SAD iz NATO-a, optužujući evropske saveznike da nisu pružili podršku američkim operacijama protiv Irana.

Ova situacija dodatno produbljuje razlike unutar zapadnog saveza i otvara pitanje da li se NATO nalazi pred najvećim izazovom od svog osnivanja, kao i da li bi svet uskoro mogao da dobije potpuno novu bezbednosnu arhitekturu.