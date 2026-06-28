Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović položila je danas, na Vidovdan, venac na spomenik Svetom Knezu Lazaru u Ćupriji.

Ona je to učinila zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednikom Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Milicom Đurđević Stamenkovski.

- Neka nam žrtva kosovskih velikomučenika bude večni putokaz da čuvamo našu istoriju, tradiciju i sećanje, jer su to temelji na kojima gradimo budućnost i vaspitavamo nove generacije – poručila je Mesarović na društvenoj mreži Instagram.

Ona je dodala da samo ujedinjeni u ljubavi prema svojoj zemlji, odgovorni prema svom narodu i vođeni politikom predsednika Aleksandra Vučića, možemo nastaviti putem mira, stabilnosti i sigurne budućnosti Srbije.