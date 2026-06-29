Vreli "Omega blok" stigao je u Srbiju i doneo temperature koje idu i do 40 stepeni, na sopstvenoj koži osetili smo posledice prvog toplotnog talasa i to ne samo danju, tropske noći okovale su gradove, dok je u celoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm zbog ekstremnih temperatura (osim na Kosovu i Metohiji). Međutim, posle ovih paklenih dana očekuje nas nagla promena vremena!

U "Jutru na Blic" meteorolog Milenko Jovanović otkriva da nam posle tropskih dana dolazi svežiji vazduh, te ćemo moći malo da odahnemo. Prema njegovim rečima već u utorak popodne, po planinama je moguća u toplom vazduhu nestabilnost, što znači - pojava pljuskova, grmljavine i nevremena.

Vlažna, hladna i nestabilna masa nadviće se nad Srbijom.

Temperature padaju od 10 do 15 stepeni

"Najgore vreme, odnosno najviše padavina će biti u četvrtak. Pljuskovi, grmljavina, grad, oluja, sa temperaturama koje će biti od 10 pa do 15 stepeni niže u odnosu na današnju", otkrio je meteorolog Jovanović u "Jutru na Blic".

Prema njegovim prognozama, u narednih 10 dana ne vidi se ponovni povratak ovih vrućina, ali kada je reč o mogućim superćelijskim olujama, one ni ovoga puta neće izostati.

Stižu superćelijske oluje

"To je nešto uobičajeno, to je veliki konvektivni oblak, velikih dimenzija, koji pređe 100 kilometara, a za koji protivgradna odbrana ne deluje", dodao je i otkrio da su najveće šanse za njihovo razvijanje već u sredu uveče, 1. jula i u četvrtak, 2. jula.Superćelijske oluje nastaju kada se sudare hladni i topli vazduh koji je trenutno nad Srbijom.

"To je takav sudar vazdušne mase. I naravno vlažan vazduh uzrokuje vertikalna kretanja, oblake vertikalnog razvitka, konvektivne oblake, koje sad neko zove kad su prostrani - superćelijska oluja, ali prosto to je nevreme koje se i do sad dešavalo", ističe meteorolog Jovanović.

Poslednji udarac ovog toplotnog talasa

Prema pisanju evropske meteorološke stranice "Severe Weather" danas i sutra je poslednji udarac ovog nesnosnog toplotnog talasa, kao i da vremenski uslovi ukazuju na to da će njegov efekat nestati kasnije sledeće nedelje, sa dolaskom jula, što potvrđuje i Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).Već od sutra, 30. juna možemo da očekujemo promenu vremena, ali uglavnom u brdsko-planinskim predelima gde će posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti biti kratkotrajne kiše ili plјuskova sa grmlјavinom.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar, dok će najniža temperatura iznositi od 16 do 25, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni Celzijusa.

Od četvrtka temperature padaju ispod 30 stepeni

U sredu, 1. jula, prema najavama RHMZ, očekuje se manji pad temperature ali će i dalјe biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni Celzijusa.

"U sredu i četvrtak promenlјivo oblačno i nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji se u petak očekuju još samo na jugu i istoku Srbije. U sredu krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom", upozorio je RHMZ.

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Temperature u većim gradovima Srbije

Kolika će razlika u temperatura za svega tri, četiri dana da iznosi u većim gradovima Srbije, govore podaci RHMZ-a. Pa tako, u Beogradu sutra je prognozirano 37, da bi u subotu temperatura pala na 25 stepeni Celzijusa - što je 13 stepeni manje.Žuti, narandžasti i crveni meteoalarm u Srbiji

Još sutradan zbog ekstremno visokih temperatura i toplotnog talasa na snazi će biti crveni meteoalarm u čitavoj Srbiji, osim u jugozapadnoj i na Kosovu i Metohiji.

U sredu, 1. jula RHMZ je zbog nagle promene vremena upalio žuti i narandžasti meteoalarm zbog tri opasne pojave – grmljavine, visokih temperatura i jake kiše, tačnije RHMZ je izdao upozorenje zbog:

Lokalne pojava grmljavine sa gradom

Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima.

Pljuskova kiše ili jake kiša sa količinom padavina preko 10 l/m² u periodu do 3h

Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na imovini i povređivanje ljudi.

Maksimalne temperatura preko 32 stepeni Celzijusa

Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Narandžasti meteoalarm biće na snazi u:

Bačkoj

Banatu

Sremu

Beogradu

Zapadnoj Srbiji

Šumadiji

Žuti meteoalarm upaljen je za:

Pomoravlje

Istočnu Srbiju

Jugoistočnu Srbiju

Jugozapadnu Srbiju

Kosovo i Metohiju

Od subote nas očekuje pretežno sunčano i umereno toplo vreme.