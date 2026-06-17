Ambulanta u Kosovskoj Kamenici koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, danas je nastavila da radi.

Odmah po otvaranju ambulante u 13 časova nekoliko pacijenata došli su po svoju redovnu terapiju, prenosi RTV Puls.

Oni su izrazili zadovoljstvo što će i dalje moći da dobijaju zdravstvene usluge u svom mestu i zahvalili svima koji su doprineli da ambulanta ponovo nastavi rad.

„Jedini oslonac nam je bila ova ambulanta, mnogo nam znači, mi stari ne možemo uvek da imamo nekog da nas vozi dalje, veoma nam je teško. Izvor života nam je ova ambulanta, bez nje smo mi mrtvi“ kaže jedna pacijentkinja.

Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene.