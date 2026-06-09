Meštani Donje Studene, Gornje Studene i Jelašnice danas su imali priliku da obave preventivne preglede u okviru akcije koju su zajednički organizovali Institut „Niška Banja“ i Univerzitetski klinički centar Niš, a jedna od glavnih tema razgovora bila je potreba za stalnim prisustvom lekara u ovim sredinama.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i direktor UKC Niš Milan Lazarević obišli su Dom kulture u Donjoj Studeni, u čijem dvorištu su organizovani pregledi, a gde bi u budućnosti mogla da bude smeštena i ambulanta.

– Važno je da smo u Srbiji izgradili i obnovili veliki broj zdravstvenih ustanova. To je put uspeha i put zdravog stanovništva. Razmotrićemo mogućnost da upravo u Donjoj Studeni bude otvorena ambulanta – rekao je Pavlović.

On je istakao da je meštanima ovih sela najvažnije da imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu i makar jednog lekara koji bi im bio trajno na raspolaganju.

Direktor UKC Niš Milan Lazarević naglasio je da ova akcija predstavlja podršku državnoj politici i politici Ministarstva zdravlja.

– Danas smo obuhvatili Doju Studenu, Gornju Studenu i Jelašnicu, mesta koja nemaju svoje ambulante i čijim je stanovnicima otežan dolazak do lekara, posebno kardiologa. Zbog toga su ovde naši stručnjaci iz Instituta „Niška Banja“ i UKC Niš. Obezbedili smo dva prenosna ultrazvuka srca, aparate za merenje pritiska, nivoa šećera u krvi i svu drugu neophodnu opremu – rekao je Lazarević.

On je upozorio da pojedini meštani godinama nisu kontrolisali srce, što je, kako je ocenio, nedopustivo s obzirom na sve veći broj kardiovaskularnih oboljenja.

Lazarević je najavio da će praksa obilaska sela i organizovanja preventivnih pregleda biti nastavljena, a da će Institut „Niška Banja“ i UKC Niš zajednički dolaziti u ona mesta u kojima nije moguće otvoriti ambulantu.

Gradonačelnik Pavlović podsetio je i na ulaganja u infrastrukturu, navodeći da je za sela Čukljenik, Donja Studena i Gornja Studena izgrađen put u dužini od 15 kilometara, sve do Bojaninih voda.

– Taj put je značajno unapredio saobraćaj i omogućio lakši prolazak autobusa i javnog prevoza. Briga o ljudima se pokazuje delima, a ne samo rečima – poručio je Pavlović.

Sa gradonačelnikom su u Donjoj Studeni boravili i direktori javnih preduzeća, koji su sa meštanima razgovarali o potrebama za unapređenje komunalne infrastrukture. Susret je bio prilika za direktan razgovor o problemima i potrebama građana, što gradonačelnik Pavlović, kako ističe, praktikuje od prvog dana mandata.