Ova simpatična priča o životinjama brzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Mačka Turbo ima naviku da se svako veče sakrije u ambulanti, pretvarajući kraj radnog vremena u pravu malu avanturu za zaposlene. Njene večernje igre skrivanja postale su toliko učestale da je osoblje moralo da pronađe kreativno rešenje.

Jedna od zaposlenih odlučila je da uključi svog psa Hustlea, dresiranog za rad sa mirisima i pretragu prostora. Čim čuje ime mačke Turbo, ovaj pas kreće u potragu, njuškajući svaki kutak ambulante poput pravog profesionalca za spasilačke misije.

Turbo, koja je nekada bila napuštena mačka, danas je pravi simbol ambulante. Nakon teške povrede ostala je bez zadnje noge i repa, ali to je nije sprečilo da postane glavna „zvezda“ i neprikosnoveni vladar prostora. Ipak, nije oduševljena kada je Hustle pronađe – često mu to jasno stavlja do znanja brzim udarcem šapom.

Ova svakodnevna igra između upornog psa i lukave mačke brzo je postala hit na internetu, privlačeći pažnju ljubitelja životinja širom sveta. Njihova priča savršeno oslikava posebnu vezu između kućnih ljubimaca i ljudi.

Iako Turbo ponekad negoduje zbog potrage, jedno je sigurno – veterinarska ambulanta je njen dom, a njeni nestašluci deo su šarma koji ovo mesto čini posebnim.

