Danas se navršava 27 godina od otmice i ubistva monaha Haritona Lukića, jednog od najpotresnijih i do danas nerasvetljenih zločina počinjenih nad Srbima na Kosovu i Metohiji nakon dolaska međunarodnih snaga 1999. godine.

Monah Hariton nestao je 15. juna 1999. godine u Prizrenu, samo nekoliko dana nakon ulaska snaga KFOR-a na teritoriju Kosova i Metohije.

Prema svedočenjima, tog dana su ga pripadnici OVK presreli u centru Prizrena, pred očima više ljudi, među kojima su se navodno nalazili i pripadnici nemačkog kontingenta KFOR-a.

Otmica usred dana

Svedoci su kasnije naveli da su naoružani pripadnici OVK zaustavili vozilo u kojem se nalazio monah Hariton, izvukli ga napolje i nasilno ubacili u drugi automobil.

Od tog trenutka gubi mu se svaki trag.

Njegova saboraća iz manastira Sveti Arhangeli dugo nisu znala šta se dogodilo sa njim, nadajući se da je živ.

Otac Danilo kasnije je govorio o njemu sa velikim poštovanjem.

„Ne mogu opisati neverovatno smirenje koje je zračilo iz pogleda oca Haritona. Širio je mir na sve nas jer je iz njega zračila molitva“, prisećao se on.

Telo pronađeno u neobeleženoj grobnici

Više od godinu dana nakon nestanka, 8. avgusta 2000. godine, njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u neobeleženoj masovnoj grobnici u albanskom selu Tusus kod Prizrena.

U neposrednoj blizini pronađena su i tela drugih ubijenih Srba, za koje se veruje da su stradali u približno isto vreme.

Nalazi forenzičara pokazali su razmere zločina.

Prema izveštaju veštaka, monahu Haritonu odsečeni su glava i deo kičme oštrim predmetom. Imao je polomljena rebra, povrede leve ruke i više oštećenih pršljenova.

Na njegovoj mantiji pronađen je veliki broj uboda u predelu srca, dok su tragovi posekotina ukazivali na sumnju da je pre smrti ili nakon nje bio dodatno osakaćen.

Glava nikada nije pronađena

I pored brojnih istraga, glava monaha Haritona nikada nije pronađena.

Godinama su kružile različite informacije o mogućoj lokaciji, ali nijedna nije potvrđena.

Među svedočenjima koja su dospela u javnost našla se i tvrdnja jedne žene albanske nacionalnosti da je navodno videla grupu mudžahedina kako se iživljava nad odsečenom glavom monaha. Ova tvrdnja nikada nije zvanično potvrđena, ali je ostala deo svedočenja koja su njegova monaška braća prenela javnosti.

Postojale su i pretpostavke da je glava bačena u neki od bunara na području Prizrena i okoline, ali ni to nikada nije dokazano.

Zločin bez kazne

Sva dokumentacija, forenzički nalazi, izjave svedoka i prikupljeni dokazi dostavljeni su međunarodnim institucijama, uključujući i Haški tribunal.

Ipak, ni posle više od dve decenije niko nije odgovarao za otmicu, mučenje i ubistvo monaha Haritona.

Njegov slučaj i danas ostaje jedan od najpotresnijih simbola stradanja Srba na Kosovu i Metohiji tokom i nakon sukoba 1999. godine.

Danas, 27 godina kasnije, porodica, prijatelji, monaštvo i vernici i dalje čekaju odgovor na pitanje ko je odgovoran za ovaj zločin i zbog čega pravda nikada nije zadovoljena.