Predstavnici tzv. specijalnog tužilaštva u Prištini i tzv. kosovske policije izneli su tvrdnje da uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku, u januaru 1999. godine.

Naveli su da su uhapšeni N.B, S.J, B.P. S.N. i S.S, a da šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi u Štrpcu.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je, povodom hapšenja petorice Srba, da Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, dok je Srpska lista istakla da su neosnovana hapšenja Srba institucionalno nasilje i nastavak progona srpskog naroda na KiM.