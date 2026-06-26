Voditelj Milan Milošević prisetio se neprijatnog događaja kada ga je policija u Novom Sadu privela tokom jedne velike akcije.

Kako je ispričao, tada se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, u društvu prijatelja, kada je došlo do masovnog hapšenja.

Kako je Milan Milošević završio u policijskoj stanici?

-Priveden sam, ali ne i uhapšen. Bio sam sa prijateljima kada se dogodila velika policijska akcija i zatekao sam se na licu mesta. Nisam imao ličnu kartu kod sebe, zaboravio sam je. To je bilo u Novom Sadu - naveo je Milošević.

Milan Milošević o otkazu na Pinku

Voditelj rijaliti programa Elita 9 govorio je i o tome da li je ikada osećao nesigurnost u vezi sa svojim radnim mestom, naročito u periodima kada je direktor televizije Željko Mitrović najavljivao promene, sankcije i otkaze u okviru programa.

"Nikada se u životu nisam plašio za svoje mesto"

Istakao je da nikada nije strahovao za svoju poziciju.

-Nikada se u životu nisam plašio za svoje mesto, jer sam ga, po mom mišljenju, itekako zaslužio i pošteno odradio. Tu sam zbog svog rada i zato što me publika voli ili ne voli, ali me gleda. Smatram da dobro radim svoj posao i trudim se da budem što bolji, kao i moje kolege. Nikada sebe nisam video u tim pričama, čak ni u periodima kada je bilo najava čistki. Uvek će ih verovatno i biti. Mnogo ljudi se tu provlači bez pravog učinka, dok oni koji rade kvalitetno nemaju čega da se plaše. Ne može neko da se predstavlja kao najbolji bez rezultata koji to potvrđuju - izjavio je Milan za Blic.