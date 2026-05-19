Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na KiM, zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsednica skupštinskog Odbora za KiM Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku “antisrpske politike“ Aljbina Kurtija. Otvara se prostor za eventualne zloupotrebe, napominje Vujčić.

Vujičić je u Jutarnjem programu RTS-a rekla da je Srpska lista i ranije bila izložena, kako kaže, pokušajima opstrukcije i slabljenja političkog uticaja.

- Aljbin Kurti pokušava da prekroji volju srpskog naroda i umanji značaj Srpske liste, koja ima najveću podršku među Srbima na Kosovu i Metohiji - rekla je Vujičić.

Dodala je da manji broj predstavnika u biračkim odborima otežava kontrolu izbornog procesa i, kako tvrdi, otvara prostor za eventualne zloupotrebe prilikom prebrojavanja glasova.

- Veoma je važno da rezultati budu onakvi kako je narod glasao - istakla je Danijela Vujičić.

Ocenila je da Kurti nastavlja političku kampanju zasnovanu na, kako je rekla, “antisrpskoj retorici“, jer “svojim biračima nema šta drugo da ponudi“.

Žalba Srpske liste i politička neizvesnost u Prištini

Srpska lista podnela je žalbu na odluku Centralne izborne komisije, a Vujičić kaže da očekuje da će “razum preovladati“ i da će stranka dobiti veći broj mesta u biračkim odborima.

Prema njenim rečima, institucije u Prištini su u političkoj krizi i posle izbora nije izvesno formiranje stabilne vlade.

- To govori o kolapsu njihovih institucija, jer za stabilnu vladu morate da imate većinu - rekla je Vujičić.

Smatra da će nakon izbora doći do dodatnog političkog sukoba između Aljbina Kurtija i Vjose Osmani, koja, kako je navela, ima ambiciju da ponovo bude kandidat za predsednika privremenih institucija u Prištini.

Sve češći napadi na Srbe

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Vujičić je navela da su napadi i pritisci na Srbe, kao i na srpske institucije na Kosovu i Metohiji, sve češći.

- Svakoga dana imate vest da je nekom obijena kuća, da je neko uhapšen ili optužen za ratne zločine. Imamo više od 700 etnički motivisanih napada tokom vlasti Aljbina Kurtija - rekla je Vujičić.

Najave o “vojsci Kosova“ i uloga međunarodne zajednice

Komentarišući najave Prištine o ulaganju milijardu evra u razvoj takozvane vojske Kosova i regrutovanju novih pripadnika, Vujičić je ocenila da je delom reč o predizbornoj kampanji, ali i o dugoročnom projektu.

- Oni već deset godina rade na tome da do 2028. godine postanu vojska Kosova - rekla je Vujičić.

ZSO se sve ređe pominje

Istakla je i da Beograd ostaje opredeljen za nastavak dijaloga, ali da se, kako kaže, u međunarodnim kontaktima sve ređe pominje formiranje Zajednice srpskih opština.

- Marta Kos je u Prištini govorila o nastavku dijaloga, ali nije pomenula Zajednicu srpskih opština, koju Srbi čekaju već 13 godina - navela je predsednica Skupštinskog odbora za KiM.

Pozvala je Srbe na Kosovu i Metohiji da na izborima 7. juna podrže Srpsku listu.

- Važno je da srpski narod bude ujedinjen i stane pod jedan barjak - poručila je Vujčić.

RTS