Kako je saopštio Aleksandar Jerković, programski direktor, Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), smanjivanje prava srpskih predstavnika, protiv kojeg je s pravom upućena žalba Izbornom panelu (IPŽP), predstavlja kontinuitet institucionalnog pritiska na srpske subjekte.

- Podsećam javnost da je po apsolutno istom šablonu CIK prethodno odbio da izda akreditaciju i našoj organizaciji OKO. Jedini razlog za uskraćivanje prava našim posmatračima bio je bizaran administrativni izgovor – činjenica da u zvaničnom Statutu naše organizacije stoji pojam „Kosovo i Metohija“. Izbacivanje nezavisnih srpskih posmatrača i istovremeno smanjenje broja srpskih članova u biračkim odborima jasno ukazuje na nameru da se srpskoj zajednici u potpunosti onemogući kontrola izbornog procesa. Izbori u kojima se podobnost meri jezičkim dekretima, a manjinama ukida pravo na nadzor, nemaju nikakav legitimitet. Pozivamo OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju CIK-a i obezbede ravnopravne uslove za sve aktere - naveo je Jerković.