Filmska pljačka dogodila se u zlatarskoj radnji u Kalesiji u novembru prošle godine, kada je grupa okupljena oko braće Gordeljević, naoružana, ušla u radnju, a kada je stigla policija – otvorili su vatru na njih.

Nakon toga su se uputili u nepoznatom pravcu, a u razmeni vatre sa policijom ranjen je Matija Gordeljević, koji je kasnije podlegao. Ostatak grupe izbacio je njegovo telo iz automobila i ostavio ga u šumi, dok su vozilo zapalili.

Iz Tužilaštva TK za „Avaz“ potvrđeno je da je istraga proširena na još jednu osobu koja je u bekstvu i za kojom je raspisana operativna potraga.

„Istraga u odnosu na Velemira Gordeljevića je proširena – uz razbojništvo i ugrožavanje bezbednosti – i na dva pokušaja ubistva policijskih službenika. Osoba za kojom se traga osumnjičena je takođe za razbojništvo i pokušaj ubistva policijskog službenika“, rekli su iz Tužilaštva TK za „Avaz“.

Uz operativnu potragu, postupajući tužilac predložio je nadležnom Kantonalnom sudu u Tuzli da se i za ovu osobu odredi mera pritvora po lišenju slobode.

„Osumnjičeni Velemir Gordeljević nalazi se u pritvoru, te je postupajući tužilac Kantonalnom sudu Tuzla stavio predlog da mu se produži mera pritvora za još tri meseca i uskoro očekujemo donošenje odluke suda. Zlato i nakit koji su otuđeni od vlasnika zlatare do sada nisu pronađeni“, naveli su iz Tužilaštva TK.

Dodaje se da se u ovom predmetu obavljaju sve potrebne istražne radnje i da još nije podignuta optužnica.

Prošlog meseca, po nalogu Tužilaštva TK, izvršena je rekonstrukcija pljačke zlatare, zbog čega je pod blokadom bio centar Kalesije. Tada su bili zatvoreni svi ugostiteljski objekti i radnje koje se nalaze u centru grada.

