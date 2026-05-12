Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, zatekao je rano jutros dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu.

Nakon incidenta je na Instagramu objavio fotorgafije svoje ruke koja je bila krvava, kao i polomljeno staklo od prozora i razvaljena vrata, koje je nakon toga ubrzo obrisao.

Ovim povodom Aca se oglasio za domaće medije i otkrio detalje incidenta.

- Upala su mi u hotel dva lopova, jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, iz istog mesta odakle je i moj tast, jako čudno - rekao je Aca koji je nedavno imao javni sukob sa bivšim suprugom, pa dodao:

- Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali. Poručio bih im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - rekao je klavijaturista.

Alo/Blic

