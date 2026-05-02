Svi brodari koji plaćaju takse Iranu za prolazak kroz Ormuski moreuz, uključujući takozvane humanitarne donacije organizacijama poput Iransko društvo Crvenog polumeseca izloženi su riziku od sankcija, upozorilo je danas američko Ministarstvo finansija.

Teheran je, prema navodima američkih vlasti, predložio uvođenje taksi za brodove koji prolaze kroz moreuz, u okviru inicijativa usmerenih ka okončanju sukoba sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Rojters.

U saopštenju Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) navodi se da su američke vlasti upoznate sa pretnjama Irana upućenim pomorskom sektoru, kao i zahtevima za plaćanja u zamenu za bezbedan prolaz kroz moreuz.

Upozorenje je objavljeno u trenutku kada je Iran, preko posrednika Pakistana, dostavio predlog za novu rundu pregovora sa SAD, što bi moglo da doprinese prevazilaženju zastoja u naporima za okončanje sukoba.

OFAC navodi da zahtevi mogu da uključuju različite oblike plaćanja, od klasičnih valuta i digitalne imovine, do kompenzacija, neformalnih razmena ili davanja u naturi, poput nominalno humanitarnih donacija organizacijama kao što su Bonyad Mostazafan ili na račune iranskih diplomatskih predstavništava.

"OFAC izdaje ovo upozorenje kako bi skrenuo pažnju američkim i stranim subjektima na rizik od sankcija u slučaju takvih plaćanja ili traženja garancija od iranskog režima za bezbedan prolaz", navodi se u saopštenju, uz napomenu da rizik postoji bez obzira na način plaćanja.

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih strateških pomorskih prolaza na svetu, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnog pomorskog transporta sirove nafte i tečnog prirodnog gasa.