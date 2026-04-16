Sednica predsedništva i odluka o pokretanju inicijative

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da je danas održana sednica predsedništva te partije na kojoj je, kako kaže, dobio punu podršku da, zajedno sa potpredsednicima, poslaničkim klubom i odborničkim klubovima, otpočnu aktivnosti i kampanju na povlačenju odluke o priznanju, kako je kazao, tkz. države Kosovo.

Koalicioni sporazum i politički ciljevi

“Poznato vam je da je Demokratska narodna partija (DNP), ulazeći u Vladu Milojka Spajića, potpisala koalicioni sporazum da neće potencirati, navodno, teme koje nas tobože dijele. Jedna od tih tema je bila i dekleracija o povlačenju odluke o priznanju tkz. države Kosovo na teritoriji Opštine Zeta, jer smo htjeli da damo doprinos da ova Vlada, u jednom evropskom ambijentu, stvori demokratske i institucionlane preduslove da se izglasa trobojka kao narodna zastava, da srpski jezik bude normiran kao službeni, da imamo Zakon o državljanstvu i da se povede sveobuhvatan dijalog oko spoljne politike države Crne Gore i Vlade Milojka Spajića, koja je izrazito neprijateljski nastrojena prema Srbiji i srpskom narodu i njihovim identitetskim, ideološkim i svakim drugim potrebama”, kazao je Knežević.

Raskid sporazuma sa vlašću

Knežević je kazao da je DNP odlučila da koalicioni sporazum za tu partiju ne važi nakon što je, kako je kazao, aktuelna parlamentarna većina, potpomognuta Demokratskom partijom socijalista (DPS), odbila njihovu inicijativu da se u dnevni red uvrsti predlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima.

Kritike na račun Milojka Spajića

“I nakon premijerskog sata gdje Milojko Spajić, nekadašnji državljanin Srbije, je Srbiju nazvao susjedom, praveći nepristojne i primitivne aluzije na grad Kladovo i njegove građane, a samim tim i na sve Srbe, gdje god živjeli i u kom god gradu živjeli, u Srbiji, Demokratska narodna partija (DNP) je odlučila da sporazum koji smo potpisali, a koji je izigrao Milojko Spajić sa njegovim koalicionim partnerima, više ne važi”, kazao je on.

Inicijative na lokalnom i državnom nivou

Sa tim u vezi, dodaje, odbornici DNP-a će, koliko je sutra, pokrenuti incijativu da se u Dnevni red uvrsti Dekleraciju o povlačenju Odluke o priznanju tkz. države Kosovo na teritoriji Zete.

Aktivnosti odborničkih i poslaničkih klubova

“Odbornički klubovi u kojima DNP participira na teritoriji Crne Gore i vrši vlast će takođe pokrenuti ovu inicijativu i predložiti svim našim koalicionim partnerima da ta inicijativa bude usvojena. Poslančiki klub u Skupštini Crne Gore takođe će podnijeti inicijativu u vidu Rezolucije gdje će tražiti da se Vlada Milojka Spajića obaveže da povuče sramnu odluku o priznanju tkz. države Kosovo. Za ovu našu odluku tražiću podršku i Mitropolita Joanikija, Mitropolita Metodija, ali i Njegove svetosti Patrijarha Porfirija”, kazao je Knežević.

Poziv na institucionalnu satisfakciju

Kazao je da je vreme da srpski narod i većina građana u Crnoj Gori, a njih je preko 85 odsto, koji se protive ovako sramnoj odluci, dobiju institucionalnu satisfakciju.

Odbacivanje izborne kalkulacije

“Ovo namjerno ne radimo pred izbore koji su zakazani za jun 2027. godine, već radimo upravo sada, da bi štitili ono što su naši ideološki, izborni i ljudski postulati. Za vrijeme kampanje sam obećavao, da ukoliko DNP bude imala većinu sama u Vladi ili sa koalicionim partnerima koji je podržavaju, prva spoljnopolitička odluka biće povlačenje sramne odluke o priznanju tkz. države Kosovo”, istakao je Knežević.

Kritika spoljne politike Vlade

On je izjavio da je “spoljna politika vlade Milojka Spajića identična, a u nekim segmentima i gora od politike koju su sprovodili Milo Đukanović i Duško Marković”.

Niz spornih odluka vlasti

“To nismo tolerisali ni kada je donesena rezolucija o Srebrenici, to nismo tolerisali ni kada su donošene anti-ruske sankcije, to nismo tolerisali ni kada smo pokušali da budemo poniženi kroz odbijanje da se u dnevni red uvrsti naš predlog da trobojka bude narodna zastava, to nismo tolerisali i kada su odbili našu inicijativu da srpski jezik bude izjednačen sa crnogorskim u Ustavu, to nismo tolerisali i kada su najavili da će odbiti i zakon o državljanstvu, i zato krećemo u ofanzivu za ostvarenje interesa srpskog naroda i svih onih ljudi koji misle kao Demokratska narodna partija (DNP), a to je da svako ima pravo u ovoj državi da se osjeća punopravnim i punovažnim građaninom i da ne može biti targetiran kao antidržavni element zato što traži da se ispuni ono što je zavjet i njegovih predaka, ali i zalog za generacije koje dolaze”, kazao je Knežević.

Poruka o nastavku borbe

Poručio je da sigurno neće odustati.

“Šaljemo jasnu poruku da ni korak nazad nećemo odstupiti i da ćemo 10. maja na velikom skupu koji planiramo, zatražiti podršku i od stranačkih organa i od naših aktivista koji će nositi ovu našu inicijativu i ovu našu borbu”, zaključio je Knežević.

