Vojnici raspoređeni u Regionalnoj komandi Zapad (RC-W), koja je deo NATO misije Kosovo Force (KFOR), sproveli su zahtevnu obuku vožnje van puteva u kampu Villaggio Italia u Peći.

Obuka, osmišljena da učesnicima pruži osnovna znanja i ključne veštine potrebne za efikasno upravljanje vozilima u složenim terenskim uslovima, omogućava vojnicima da se kreću kroz izazovna okruženja, što odražava posvećenost KFOR-a obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude na KiM i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na KiM (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama u oblasti bezbednosti.



