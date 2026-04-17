Knežević je najavio da će 10. maja organizovati veliki skup na kojem će zatražiti podršku od stranačkih organa i od svojih aktivista za tu inicijativu. On je rekao da je na sednici Predsedništva Demokratske narodne partije dobio punu podršku da zajedno sa potpredsednicima, poslaničkim klubom i odborničkim klubovima otpočnu aktivnosti i kampanju za povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova. Lider DNP, Milan Knežević, gost je Euronews jutra, gde govori o novoj inicijativi DNP-a o povlačenju priznanja Kosova.

"Očekujem da će koalicioni partneri dati podršku ovoj našoj inicijativi. Podsetiću vas da je prapočetak ove inicijative bio u Skupštini opštine Zeta, gde vršimo vlast zajedno sa našim koalicionim partnerima iz NSDP-a i Pokreta za promene. I tada je već bila formirana većina, ali smo nakon ulaska u vladu i dogovora da kroz koalicioni sporazum ne potenciramo teme koje bi mogle da dele društvo, a navodno je to bila jedna od tema, dogovorili se da kroz jedan razgovor i dijalog stvorimo institucionalne preduslove kako bi moglo da se normira i rešenje vezano za zastavu i za državljanstvo i da srpski jezik postane službeni, ali svakako i da otvorimo pitanje oko priznanja tzv. države Kosovo, jer je i sam premijer Duško Marković, bivši, saopštio da je preko 85% građana bilo protiv priznanja tzv. države Kosovo", kaže lider DNP.

Dodaje da će prva inicijativa biti sigurno u Skupštini opštine Zeta. Knežević dodaje da je sinoć održana sednica odborničkog kluba u Zeti i veruje da će dobiti podršku koalicionih partnera iz NSDP-a.

"Zatim ćemo krenuti sa svim lokalnim samoupravama i skupštinama gde participiramo u vlasti, da bi konačno završili sa rezolucijom u Skupštini Crne Gore u kojoj bi obavezali vladu da povuče ovu odluku koja je donesena 2008. godine. Tako da smatramo da se radi o jednoj kontinuiranoj, principijelnoj politici koja nema nikakve veze ni sa kakvim predizbornim aktivnostima, jer su izbori 2027. godine i da smo hteli sa bilo čime da manipulišemo, mogli smo to da uradimo u maju sledeće godine, ali naprosto nakon odbijanja da se u dnevni red uvrsti naša inicijativa vezano za državne simbole i da trobojka postane narodna zastava normirana u zakonu, shvatili smo da premijer Spajić ne želi nikakav dogovor, a pošto u njegovoj stranci tvrde da je on veći Srbin od svih nas, ja očekujem da će i Pokret Evropa sad podržati ovu našu inicijativu", kaže Knežević.

Knežević u razgvoru za Euronews Srbija kaže da je o ovom pitanju ranije bilo razgovora i dodaje da je Mandić u potpunosti bio spreman da da podršku, da njegov odbornički klub u Skupštini opštine Zeta glasa za ovu inicijativu, kao i što su i odbornici NSDP-a tad iskazali spremnost da to učine.

"Ne očekujem nikakva iznenađenja što se tiče NSDP-a i verujem da ćemo već i danas imati neophodne potpise za održavanje sednice. Prema informacijama koje sam dobio od predsednika opštine Mihaila Asanovića, želja je odborničkog kluba DNP-a u Zeti da to bude na sednici koja bi bila zakazana 12. maja, na Dan svetog Vasilija Ostroškog, kako bismo i tu neku simboličku i duhovnu vertikalu zaokružili sa ovom našom deklaracijom, a onda očekujem da se to desi i u ostalim lokalnim samoupravama gde vršimo vlast", kaže Knežević.

BONUS VIDEO