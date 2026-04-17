Očekuje podršku koalicionih partnera

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević tvrdi da očekuje podršku od svojih koalicionih partnera, na čelu sa Andrijom Mandićem, ali i od Pokreta Evropa sad na najavljenu inicijativu o povlačenju priznanja Kosovo.

„Očekujem da će dati podršku ovoj našoj inicijativi. Podsjetiću vas da je prapočetak ove inicijative bio u Skupštini opštine Zeta, gdje vršimo vlast zajedno sa našim koalicionim partnerima iz Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. I tada je već bila formirana većina, ali smo nakon ulaska u Vladu i dogovora da kroz koalicioni sporazum ne potenciramo teme koje bi mogle da dijele društvo, a navodno je to bila jedna od tema, dogovorili se da kroz jedan razgovor i dijalog stvorimo institucionalne preduslove kako bi moglo da se normira i rješenje vezano za zastavu i za državljanstvo i da srpski jezik postane službeni”, kazao je Knežević za Euronews Montenegro.

Inicijativa kreće iz Zete

Ali svakako, kaže, da „otvorimo pitanje oko priznanja takozvane države Kosovo, jer je i sam tadašnji premijer Duško Marković tada saopštio da je preko 75% građana bilo protiv priznanja takozvane države Kosovo.“

“Tako da će ta prva inicijativa biti sigurno u Skupštini opštine Zeta. Sinoć je održana sjednica odborničkog kluba u Zeti i vjerujem da ćemo dobiti podršku naših koalicionih partnera iz Nove srpske demokratije. Zatim ćemo krenuti sa svim lokalnim samoupravama i skupštinama gdje participiramo u vlasti, da bismo konačno završili sa rezolucijom u Skupštini Crne Gore u kojoj bismo obavezali Vladu da povuče ovu odluku koja je donesena 2008. godine. Tako da smatramo da se radi o jednoj kontinuiranoj, principijelnoj politici koja nema nikakve veze ni sa kakvim predizbornim aktivnostima, jer su izbori 2027. godine, i da smo htjeli sa bilo čim da manipulišemo, mogli smo to da uradimo u maju sljedeće godine. Ali, naprosto, nakon odbijanja da se na dnevni red uvrsti naša inicijativa vezana za državne simbole i da trobojka postane narodna zastava normirana u zakonu, shvatili smo da premijer Milojko Spajić ne želi nikakav dogovor”, naveo je on.

Očekivanja od Pokreta Evropa sad

Poručuje da očekuje da će i Pokret Evropa sad podržati inicijativu.

“A pošto u njegovoj stranci tvrde da je on veći Srbin od svih nas, ja očekujem da će i Pokret Evropa sad podržati ovu našu inicijativu. O ovom pitanju je ranije bilo razgovora, a Andrija Mandić je bio spreman da da podršku da njegov odbornički klub u Skupštini opštine Zeta glasa za ovu inicijativu, kao i što su i odbornici Nove srpske demokratije tada iskazali spremnost da to učine, tako da ja ne očekujem nikakva iznenađenja što se tiče Nove srpske demokratije i vjerujem da ćemo već i danas imati neophodne potpise za održavanje sjednice”, poručio je on.

Planovi za lokalne samouprave

Kako kaže, prema informacijama koje je dobio od predsednika opštine Mihajla Asanovića, „želja je odborničkog kluba Demokratske narodne partije u Zeti da to bude na sjednici koja bi bila zakazana 12. maja, na Dan svetog Vasilija Ostroškog, kako bi i tu neku simboličku i duhovnu vertikalu zaokružili ovom našom deklaracijom, a onda očekujem da se to desi i u ostalim lokalnim samoupravama gdje vršimo vlast.“

Podrška Nove srpske demokratije bez dileme

Knežević je još jednom naglasio da ne može da zamisli da ga Nova srpska demokratija, na čelu sa Andrijom Mandićem, neće podržati u ovoj inicijativi.

„Ne mogu ni da zamislim da Nova srpska demokratija bude protiv inicijative da se usvoji deklaracija o poništenju odluke o priznanju takozvane države Kosovo na teritoriji opštine Zeta i, u konačnom, na teritoriji čitave Crne Gore. Nemam nikakvu dilemu da će odbornici Nove srpske demokratije u svim lokalnim parlamentima, kao i poslanici u Skupštini Crne Gore, glasati za tu inicijativu. Ukoliko se desi nešto drugačije, neko iznenađenje, iako kažem da ne vjerujem u to, onda mislim da je sasvim izlišno govoriti o bilo kakvoj budućnosti naše zajedničke koalicije“, ističe on.

Ambicija za premijersku funkciju

Knežević je rekao da nema sumnju da je on sledeći premijer Crne Gore.

„Naravno, ako 2027. godine, kada budem formirao Vladu — ja nemam nikakvu dilemu da ću biti sljedeći premijer — ako ne budem imao dovoljnu većinu, saopštiću građanima da ne mogu formirati Vladu koja je spremna da povuče priznanje Kosova, ali ću učiniti sve da ta vlada bude homogena i da podrži tu odluku. To je prirodno i logično, jer sam svojim političkim djelovanjem i žrtvom koju podnosim pokazao da sam političar koji prelazi sa riječi na djela i koji nije rob vlasti ni privilegija. Iskreno, ne vidim ozbiljnu konkurenciju u Spajiću i još nekim političkim avanturistima koji ne bi mogli da vode ni trafiku u mjesnoj zajednici. Ako oni budu ispred mene, onda je sve propalo i Crna Gora je potpuno izgubljena. Uvjeren sam da ideje koje propagira Demokratska narodna partija — ne samo ideološke, već i borba protiv korupcije, protiv štetnih ugovora, koncesija, sporazuma sa Emiratima i spornih zakona — pokazuju da smo stranka naroda i da takvu stranku nije lako pobijediti“, poručio je Knežević.

Bonus video: