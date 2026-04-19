Briselski sporazum ima 15 tačaka, a njegov ključni deo je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), na šta se odnosi prvih šest tačaka, ali ni 13 godina posle potpisivanja sporazuma ZSO još nije formirana.

Na svim sastancima u Briselu i sa međunardnim zvaničnicima predstavnici Beograda su isticali da je nužno hitno formiranje ZSO, kao i da je sva pitanja potrebno rešavati dijalogom.

Nasuprot tome, Priština nastavlja sa jednostranim i protivpravnim potezima, a položaj Srba na Kosovu i Metohiji postaje sve teži.

Briselski sporazum potpisali su 2013. godine tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić i tadašnji premijer privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, a u ime Evropske unije tadašnja visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ešton.

ZSO treba da obuhvati 10 opština sa većinski srpskim stanovništvom južno i severno od Ibra i to Leposavić, Zvečan, severni deo Kosovske Mitrovice, Zubin Potok, Parteš, Ranilug, Novo Brdo, Gračanicu, Štrpce i Klokot.

Predviđeno je da članstvo bude otvoreno za svaku drugu opštinu pod uslovom da su članice saglasne.

Prema Briselskom sporazumu, predviđeno je da ZSO ima statut, predsednika, potpredsednika, skupštinu, a da opštine članice imaju pravo da sarađuju u kolektivnom vršenju svojih nadležnosti kroz Zajednicu.

ZSO bi imala puna ovlašćenja u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja.

Vučić: 19. april 2013. godine – dan pun kompromisa u gotovo nemogućim uslovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio, je povodom 13 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, da 19. april 2013. godine nije bio lak, već dan pun kompromisa u gotovo nemogućim uslovima, ali da je taj dokument bio najmanje loše što se u tom trenutku moglo dobiti.

"I pre 13 godina i danas, kao predsednik Republike i tada kao prvi potpredsednik Vlade Srbije, bio sam zagledan u budućnost, želeo dobre odnose sa Albancima, verovao da njihov jedini cilj nije samo da proteraju Srbe, već da žele nekakav mir i stabilnost. Prevario sam se. Niti su oni to želeli, a mnogo manje od njih su to želeli oni koji su nas primoravali na sve to", rekao je Vučić za Kosovo onlajn.

Uveren je da Priština neće osnovati ZSO i dodaje da očekuje da ga sada neki "poluprijatelji" pozivaju na zajedničke sastanke sa predlogom da to ne bude ZSO, već nešto slično, i ponovo u sistemu vlasti u Prištini.