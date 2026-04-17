Priština i Sarajevo objavili su u petak spremnost da pošalju (takozvane) vojnike u Pojas Gaze kao deo eventualnih stranih snaga čiji bi zadatak bio stabilizacija palestinske teritorije, u okviru Mirovnog odbora američkog predsednika Donalda Trampa, javlja agencija Frans pres.

Odluku privremenih prištinskih vlasti odobrio je takozvani parlament, koji je jednoglasno podržao tekst zakona kojim se omogućava integracija pripadnika takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u buduće stabilizacione snage pod komandom SAD, ako one jednog dana budu raspoređene.

Ove snage bi mogle ukupno brojati do 20.000 vojnika.

Zakon ne precizira broj Kurtijevih jurišnika koji bi mogli da učestvuju u misiji u Pojasu Gaze. Prema izveštajima medija, Priština planira da pošalje 22.

Učešće BiH u snagama za Gazu odobrilo je Predsedništvo BiH u januaru.

Četiri zemalja se obavezalo da doprinese trupama u snagama, Indonezija, Maroko, Kazahstan, i Albanija. Pored njih i lažna država Kosovo.

