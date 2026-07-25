Kroz program pod nazivom „Više glasova, zajednički ritam“, posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom, muzičkom i sportskom programu, kao i da saznaju više o najvećem međunarodnom događaju čiji će Srbija biti domaćin od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Prisutnima su se na svečanom otvaranju obratili Danijela Vučićević, zamenica direktora Sektora za program i sadržaj u kompaniji EXPO 2027 d.o.o. Beograd i Aleksandar Milošević, zamenik predsednika Opštine Bujanovac.

U izjavi za medije Vučićević je ukazala da je Ekspo 2027 izuzetna prilika za celu Srbiju i da je danas Bujanovac postao partner na putu ka najvećem međunarodnom događaju naredne godine.

„Danas smo u Bujanovcu i ovo je izuzetna prilika za celu Srbiju, ali i trenutak kada i Bujanovac postaje naš partner na putu ka Ekspu 2027. Upravo ova sredina pokazuje koliko raznolikost može da bude snaga, ovde se neguju različite tradicije, jezici i kulture, a istovremeno se stvaraju nova prijateljstva i nove prilike za mlade. To je upravo ono što želimo da predstavimo svetu tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd“, istakla je Vučićević.

Ona je podsetila da se tokom izložbe očekuje više od četiri miliona posetilaca, kao i da će Srbija kroz paviljon „Srpska kuća“ predstaviti bogatstvo svih svojih krajeva.

„Želimo da svaki grad i svaka opština dobiju priliku da pokažu svoje najveće vrednosti - turističke potencijale, gastronomiju, investicione mogućnosti, kulturu i ljude. Pored toga, kroz program 'Poseti Srbiju' želimo da gosti koji dođu na Ekspo nastave putovanje kroz celu našu zemlju i upoznaju njeno gostoprimstvo, prirodne lepote i autentičnost svakog regiona“, naglasila je Vučićević.

Govoreći o samom programu izložbe, ona je ukazala da pripreme uveliko traju.

„Ne pravimo samo kalendar događaja, već prostor u kome će se susretati različite kulture, ideje i ljudi. Kroz obrazovanje, biznis, sport, kulturu i inovacije stvaramo program koji će dati dodatnu vrednost celokupnom iskustvu Ekspa“, poručila je Vučićević.

Zamenik predsednika Opštine Bujanovac Aleksandar Milošević istakao je da je veliko priznanje što je Ekspo karavan stigao upravo u ovu opštinu.

„Velika nam je čast i zadovoljstvo što je ovako značajna manifestacija danas u Bujanovcu. Za jednu malu opštinu ovo predstavlja veliko priznanje. Danas predstavljamo naša kulturno-umetnička društva, mlade sportiste, muzičare i brojne talente koji postižu zapažene rezultate na takmičenjima širom Srbije i sveta. Ponosni smo što imamo priliku da pokažemo sve ono što Bujanovac jeste“, rekao je Milošević.

Posetioci će tokom dana moći da učestvuju u interaktivnim sadržajima Paviljona igre, upoznaju zemlje učesnice specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kao i da uživaju u nastupima lokalnih kulturno-umetničkih društava, mladih muzičkih izvođača i sportskim prezentacijama.

Uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinastog sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, u okviru Ekspo karavana organizovan je poseban prostor posvećen inovacijama, u kome su predstavljene savremene tehnologije i digitalna rešenja koja će biti važan deo iskustva posetilaca tokom izložbe.

Ekspo karavan – Paviljon igre nastavlja putovanje kroz Srbiju, donoseći duh specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd u gradove i opštine širom zemlje, istovremeno pozivajući građane da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija ikada do sada organizovala.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU