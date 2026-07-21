Privredna komora Srbije (PKS) otvorila je javni poziv za mala i srednja preduzeća iz prerađivačkog sektora koja izvoze, planiraju izvoz na tržište Evropske unije ili su deo lanca dobavljača kompanija koje posluju u EU, za učešće u besplatnom Savetodavnom programu podrške dekarbonizaciji poslovanja. Prijave su otvorene do 31. jula 2026. godine, a broj mesta je ograničen, zbog čega će se prijave razmatrati prema redosledu pristizanja.

Program se realizuje u okviru projekta Green Economy in Serbia, koji podržava Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), sa ciljem da kompanijama u Srbiji pomogne u usklađivanju s evropskim propisima i zahtevima održivog poslovanja.

Kroz program, odabrane kompanije dobiće besplatnu stručnu podršku sertifikovanih konsultanata u jednoj od oblasti značajnih za zelenu tranziciju i smanjenje ugljeničnog otiska poslovanja. U zavisnosti od potreba, kompanije će moći da izaberu savetovanje iz oblasti cirkularne ekonomije, upravljanja emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG), sprovođenja energetskih pregleda ili finansijskog mentorstva za razvoj zelenog poslovnog modela.

Cilj programa je da kompanijama omogući da procene postojeće stanje, identifikuju mogućnosti za unapređenje energetske i resursne efikasnosti, izmere ugljenični otisak i definišu konkretne korake za sprovođenje procesa dekarbonizacije.

Savetodavni program u potpunosti je finansiran iz donatorskih sredstava, pa je učešće za kompanije besplatno. Namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima iz prerađivačkog sektora koja već izvoze na tržište Evropske unije ili se pripremaju za izvoz.

Rad s odabranim kompanijama počeće tokom septembra 2026. godine, a konsultanti će kroz individualni rad, analizu podataka i edukaciju pripremiti završne izveštaje s preporukama i planom mera za unapređivanje poslovanja.

Dodatna vrednost programa ogleda se u tome što će kompanije koje uspešno završe savetodavni proces imati mogućnost da konkurišu za GIZ program subvencija za nabavku opreme namenjene sprovođenju mera dekarbonizacije. Za ovaj program opredeljeno je ukupno 300.000 evra, dok pojedinačni grant može iznositi do 10.000 evra, uz obavezno učešće kompanije od najmanje 50 odsto vrednosti projekta.

Detaljne informacije o pozivu OTVOREN POZIV