Vozač je rekao da je neposredno pre vožnje pojeo salatu koju je obilno začinio balzamiko sirćetom i da bi upravo to moglo da objasni rezultat alkotesta.

Alko-test je pokazao 1,73 promila alkohola

Saobraćajna kontrola u mestu Kastel San Pjetro Terme u Italiji pokazala je kako naizgled bezazlen prekršaj za nekoliko minuta može da preraste u ozbiljan slučaj. Policija je zaustavila kombi jer vozač nije bio vezan sigurnosnim pojasom, ali to je bio tek početak.

Čim je 57-godišnjak spustio prozor, policajci su osetili jak miris alkohola. Na pitanje odakle dolazi miris, odgovorio je da u vozilu prevozi alkoholna pića i da upravo teret izaziva taj miris.

Objašnjenje nije bilo dovoljno ubedljivo, pa su ga policajci podvrgli alkotestu.

Rezultat je pokazao oko 1,73 promila alkohola u krvi, što je jasno ukazivalo da miris nije dolazio samo iz tovarnog prostora.

Tvrdio da je jeo salatu sa sirćetom

Tada je usledilo novo opravdanje.

Vozač je tvrdio da je neposredno pre vožnje pojeo salatu koju je obilno začinio balzamiko sirćetom i da bi upravo to moglo da objasni rezultat alkotesta.

Policajci, naravno, nisu poverovali u tu priču, jer sirće ne može da izazove ovako visok nivo alkohola u organizmu.

Oduzeta mu je vozaka dozvola

Iako se povremeno pojavljuju tvrdnje da pojedine namirnice mogu da utiču na rezultat alkotesta, stručnjaci su po tom pitanju jasni. Sirće ne sadrži dovoljno alkohola da bi izazvalo tako visoku koncentraciju alkohola u krvi.

Tačno je da neki proizvodi, poput tečnosti za ispiranje usta ili sprejeva koji sadrže alkohol, mogu kratkotrajno da utiču na prvo očitavanje ako se test uradi odmah nakon njihove upotrebe. Upravo zato policijske procedure predviđaju određeni period čekanja, a po potrebi i ponavljanje merenja.

Takve situacije mogu da dovedu samo do minimalnih odstupanja, ali nikako do rezultata koji višestruko premašuje zakonski dozvoljenu granicu.

Italijanska policija nije pronašla nijedan razlog da dovede u pitanje rezultat merenja. Protiv vozača je pokrenut postupak zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a vozačka dozvola mu je odmah oduzeta.

Kombi nije smeo da nastavi put, pa je po njega došla druga osoba sa važećom vozačkom dozvolom, piše Bologna Today.