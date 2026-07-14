Poštanska štedionica objavila je najnovije informacije povodom novih uplata iz budžeta Republike Srbije.

Isplata "Penzija unapred"

Kao sa navodi u zvaničnom sapštenju danas kreće isplata "Penzija unapred" za korisnike iz kategorije boračko-invalidske zaštite.

- 14. jula biće kreće isplata "penzija unapred" za jun 2026. za korisnike iz kategorije boračko-invalidske zaštite - navodi se u saopštenju Poštanske štedionice.

Zašto ova kategorija prima ranije novac?

Kako navode iz Poštanske štedionice ovo je potpuno besplatna usluga za penzionere kao i korisnike boračko-invalidskih primanja koja omogućava raspolaganje penzijom odnosno boračko-invalidskim primanjima pre zvaničnog dana uplate sredstava.

Postupak prijavljivanja za korišćenje ove usluge obavlja se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanska štedionica.

Pravo da se prijavi na ovu uslugu ima redovan koristnik koji:

- Ima redovan mesečni priliv penzije, odnosno invalidnine;

- uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Kako navode iz Poštanske Štedionice usluga se odobrava na zahtev korisnika na period od 36 meseci.