Vikend iza nas doneo je Srbiji vrelo vreme i temperature i do čak 39 stepeni, koliko je mereno u Ćupriji, ali i snažne grmljavinske oluje i nepogode.

Haldni front koji je prodrao sa severozapada, doneo je i osveženje, tako da će već danas maksimalne temperature u većem delu Srbije biti niže i za 7 stepeni u odnosu n vikend.Maksimalna temperatura biće danas od 26 na zapadu do 32°C na istoku Srbije, u Beogradu do 29.

U nastavku sedmice u Srbiji će biti veoma ugodno i pritanije vreme i bez vrućina, a i maksimalne temperature biće uglavnom ispod 30 stepeni.

Nakon dugog niza tropskih noći sa temperaturama iznad 20 stepeni, narednih dana očekuju se i znatno prijatnije noći, koje će ponegde biti i relativno sveže.

Prema trenutnim prognozama, Srbiju će novi toplotni talas zahvatiti sledeće sedmice i to već na samom njenom početku.

Nakon 27. jula temperature će biti u osetnijem porastu, pa će sam kraj jula i početak avgusta Srbiji doneti tropski toplo vreme i temperature iznad 35 stepeni, a postojaće mogućnost da dostigne i 40 stepeni.

Telegraf