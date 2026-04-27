Republički geodetski zavod prethodnih dana obavestio je javnost da je na zvaničnoj internet stranici RGZ-a dostupna usluga provere statusa potvrde u katastru nepokretnosti, podnetih u okviru postupka "Svoj na svome“.

Na sajtu RGZ-a se navodi da je korišćenje usluge jednostavno, unosom broja prijave omogućen je direktan uvid u status predmeta u katastru. Usluga je dostupna 24 časa dnevno, potpuno besplatno.

Pristupom linku na stranici RGZ-a građani mogu proveriti da li je njihova nepokretnost upisana.

Kada pristupite linku, moguća su četiri statusa vaše prijave, a to su:

1. čeka se potvrda (za vašu prijavu nije prosleđena potvrda od Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

2. U obradi (predmet je u obradi RGZ-a)

3. potrebna dopuna (predmet je vraćen Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Potvrda ima formalno-tehničke nedostatke)

4. Završeno (Nepokretnost je upisana po novom zakonu)

Ukoliko za vašu prijavu stoji status "završeno“, možete ući na eKatastar i dodatno proveriti da li je nepokretnost upisana.

Kada otvorite sajt, kliknite na opciju eKatastar - javni pristup.

Nakon toga otvoriće se novi prozor za pretragu. U prvom koraku izaberite opštinu.

U sledećem koraku izaberite katastarsku opštinu.

Zatim u predviđeno polje unesite broj parcele. Nakon toga ukucajte sigurnosnu šifru prikazanu na ekranu.

Kliknite na Pretraži i dobićete podatke o parceli i eventualnim promenama u katastru.

RGZ podseća da se prikazani podaci odnose na postupanje Republičkog geodetskog zavoda u okviru zakonom utvrđene nadležnosti, pri čemu se upis u katastar vrši na osnovu potvrda nadležne Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

U Srbiji će ove godine biti upisano najmanje 320.000 objekata u katastar, a možda čak i do pola miliona, od ukupno podnetih oko 2,5 miliona prijava po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti, izjavio je direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić.

"Cilj je da ove godine uradimo 320.000 prijava i objekata. To je da kažemo prva faza ove godine. Sve preko toga će biti jedan neverovatan uspeh. Mi smo izašli da možda možemo, ako se dobro organizujemo i ako sve bude redovno, u smislu da sve lepo funkcioniše i ovi prigovori i ova dokumentacija koja je priložena da tu nema nekih nespornih stvari, da uradimo i čak pola miliona upisa ove godine. U svakom slučaju 320.000 je nešto što moramo da uradimo", rekao je ranije Milić.