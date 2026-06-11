Rok za naknadno podnošenje prijava u okviru programa „Svoj na svome“ zvanično je produžen do 24. oktobra, čime je omogućeno i onima koji su ranije bili sprečeni da pokrenu proceduru regulisanja vlasničkog statusa.

Ovaj program ima za cilj da se građanima olakša rešavanje dugogodišnjih problema sa neupisanim nekretninama, kao i da se poveća pravna sigurnost u oblasti svojinskih odnosa.

Dugogodišnji problem neupisanih objekata

Veliki broj objekata u Srbiji i dalje se koristi bez uredno regulisanog vlasništva, što vlasnicima stvara poteškoće prilikom prodaje, nasledstva ili korišćenja različitih državnih i lokalnih podsticaja.

Prema informacijama nadležnih institucija, naknadna prijava je omogućena građanima koji mogu da dokažu da iz opravdanih razloga nisu mogli da podnesu zahtev u prvobitno predviđenom roku. Kao razlozi se najčešće navode zdravstveni problemi, boravak u inostranstvu, kao i nerešeni imovinsko pravni odnosi ili druge okolnosti koje su onemogućile blagovremeno reagovanje.

Poseban značaj za određene zajednice i institucije

Program „Svoj na svome“ ima poseban značaj za pripadnike romske zajednice, jer se veliki broj porodica godinama suočava sa nerešenim statusom nepokretnosti u kojima žive. Nedostatak dokumentacije često predstavlja prepreku za ostvarivanje osnovnih prava i stabilno rešavanje stambenih pitanja.

O ovoj temi su nedavno razgovarali predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na sastanku je naglašena važnost šire informisanosti građana i značaj ovog programa za rešavanje imovinsko pravnih pitanja.

Predstavnici Nacionalnog saveta poručili su da produženje roka predstavlja važnu priliku koju građani ne bi trebalo da propuste, uz poziv da se na vreme pripremi potrebna dokumentacija i podnesu zahtevi.

Stručnjaci ocenjuju da bi uspešna realizacija programa mogla doprineti boljoj evidenciji nepokretnosti u Srbiji, efikasnijem radu institucija i većoj pravnoj sigurnosti građana, uz dugoročno rešavanje jednog od najčešćih administrativnih problema.