Država je za 2026. godinu obezbedila 300 miliona dinara za turističke vaučere, a građanima će biti podeljeno ukupno 30.000 subvencija vrednih po 10.000 dinara za odmor u Srbiji. Zbog velikog interesovanja, očekuje se da vaučeri budu razdeljeni veoma brzo, pa je važno da svi koji ispunjavaju uslove unapred pripreme potrebnu dokumentaciju.

Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da se svi raspoloživi vaučeri mogu podeliti za manje od jednog sata.

Ko ima pravo na turistički vaučer od 10.000 dinara?

Pravo na državnu subvenciju imaju različite kategorije građana, i to:

penzioneri, pri čemu prednost imaju oni čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara;

zaposleni sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara;

nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;

studenti;

osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;

korisnici socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom;

ratni vojni invalidi;

nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Kako se prijaviti za vaučer?

Postupak prijave sastoji se od nekoliko koraka koje je potrebno obaviti na vreme.

Najpre je potrebno rezervisati smeštaj za najmanje pet noćenja u ugostiteljskom objektu koji se nalazi na zvaničnoj listi Ministarstva turizma.

Nakon toga priprema se dokumentacija, koja obuhvata potvrdu o rezervaciji, važeći lični dokument i dokaz o statusu podnosioca zahteva, poput penzionog čeka, potvrde o zaradi ili potvrde o studiranju.

Kompletna prijava podnosi se lično na šalterima Pošte Srbije, i to najkasnije 30 dana pre planiranog putovanja.

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni i zahtev bude obrađen pre nego što se iscrpi predviđena kvota, vaučer se šalje preporučenom pošiljkom na kućnu adresu korisnika.

Prošle godine svi vaučeri podeljeni za samo 56 minuta

Koliko je interesovanje veliko pokazuje podatak koji je izneo direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković.

Kako je objasnio, tokom 2025. godine primenjeno je novo softversko rešenje kojim su svi računari u poštama bili blokirani do tačno osam časova.

Od trenutka otvaranja sistema bilo je potrebno svega 56 minuta da svih 30.000 vaučera bude podeljeno.

To je, prema njegovim rečima, potvrdilo da subvencije nije bilo moguće dobiti bez ličnog dolaska na šalter.

Strože kontrole, u nadzor uključena i BIA

Zbog ranije zabeleženih zloupotreba, ovogodišnja raspodela biće pod pojačanim nadzorom.

Tokom prethodnih godina beleženi su slučajevi preprodaje vaučera, njihovog korišćenja od strane drugih osoba, kao i nepravilnosti kod pojedinih ugostitelja koji su prijavljivali veći broj vaučera od raspoloživih smeštajnih kapaciteta.

Pored redovnih kontrola u Pošti Srbije, u nadzor procesa ove godine uključena je i Bezbednosno-informativna agencija (BIA), kako bi raspodela protekla bez zloupotreba.

Ovo su najtraženije destinacije

Prema podacima Ministarstva turizma, vaučeri imaju značajan uticaj na razvoj domaćeg turizma, posebno u mestima koja tokom godine imaju manji broj gostiju.

Među najpopularnijim destinacijama i dalje su Sokobanja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.

Sokobanja je i ove godine najtraženija destinacija, jer se u njoj iskoristi gotovo dve trećine svih dodeljenih vaučera.

Istovremeno, nastavlja se snažan rast seoskog turizma. Broj registrovanih seoskih turističkih domaćinstava porastao je sa oko 690 pre tri godine na više od 2.000 danas. Sve više građana vaučere koristi za odmor u centralnoj i južnoj Srbiji, kao i na Staroj planini, čime se dodatno podstiče razvoj lokalnih zajednica i domaće privrede.