Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, sa svojim timom – posetio je selo Knić u opštini Vučkovica i samohranu majku Violetu i njeno osmoro dece obradovao ne samo sumom od pola miliona dinara, najmodernijim igračkama i garderobom – već i letovanjem, ali i najvažnije - privremenim smeštajem gde će boraviti dok im Mitrović u rekordnom roku ne sagradi novi dom



“REŠENO!!! Samohrana majka Violeta i njenih 8 mališana od danas žive u novoj privremenoj kući, dok mi ne završimo izgradnju nove, zapravo malog “Pepeljuginog dvorca”, za ovu predivnu familiju, kaja je preživela svakakve strahote! Rekao sam da se neću mrdnuti iz Kragujevca dok ne rešim problem, i dok ih ne uselim u novu kuću i tako je i bilo. Sad mogu spokojno da se vratim u Beograd, pa u Čačak, pa na sever zemlje, i tako redom! Još jednom želim da se zahvalim građanima Kragujevca na sveopštoj angažovanosti da pronađemo brzo rešenje za ovu predivnu dečicu! Nikada neću zaboraviti scenu iz Kragujevačkog restorana Tabor u kome su svi slučajni posetioci i konobari, čuvši moje razgovore telefonom, saminicijativno počeli da telefoniraju i traže rešenje za problem ove divne porodice, za koju jedva nađosmo privremenu kuću za narednih 12 meseci! Hvalaaaaa dragi naši Kragujevčani, imate veliko srce!” – napisao je Željko Mitrović nakon dirljive posete Kniću na društvenoj mreži Instagram.





Nakon što je Željko Mitrović video u kakvim gotovo nemogućim uslovima živi samohrana majka Violeta sa osmoro dece - nije časio časa. Odmah je prekinuo odmor i lično se angažovao kako bi ovoj porodici pružio preko potrebnu pomoć, ali i pronašao novi dom. Mitrović je satima obilazio objekte kako bi pronašao mesto gde će ova hrabra porodica započeti novi, dostojanstven život. Takođe, obradovao ih je sa pola miliona dinara, obezbedio im letovanje, kao i džeparac.

Ovaj gest predstavlja više od jednokratne humanitarne pomoći – za Violetu Petrović i njeno osmoro dece znači priliku za bezbedniji i dostojanstveniji početak. Privremeni smeštaj, finansijska podrška i planirana izgradnja nove kuće donose nadu da će ova porodica uskoro dobiti stabilan dom i bolje uslove za život. Ova priča može ostati primer kako brza reakcija i zajedničko angažovanje mogu doprineti konkretnim promenama u životima onih kojima je pomoć najpotrebnija.