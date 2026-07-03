Kako se navodi, Antonije je nestao 30. juna 2026. godine u Kragujevcu, gde živi i radi. Te večeri čuo se sa devojkom i kolegom koji su mu čestitali rođendan. Od tada mu je mobilni telefon nedostupan i gubi mu se svaki trag. Okolnosti njegovog nestanka za sada nisu poznate.



Antonije je visok oko 175 cm, težak oko 70 kg, ima smeđu kosu i braon oči. Nije poznato kako je bio obučen u trenutku nestanka.





Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi u Kragujevcu.



Ukoliko ste videli Antonija Jevtića ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192.