Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Promenljivo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni.

Vreme narednih dana

Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18 °S, a najviša od 27 do 31 °S.

U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 °S, ali od srede i nestabilno pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. - stoji na sajtu RHMZ.