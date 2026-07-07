Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, izrazio je neizmerno zadovoljstvo zbog prisustva ovolikog broja penzionera na tribini u Nišu, koja je jubilarna 40. po redu, i istakao da se na ovaj način do sada razgovaralo sa više od 10.000 korisnika.



– Danas u Nišu su nam tri teme u fokusu. Prva i najvažnija jeste predstavljanje mera pomoći države našim penzionerima. Druga tema koja je jednako važna i koja će posebno obradovati Nišlije jeste rekonstrukcija Filijale Fonda PIO i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Posle tri godine našeg velikog rada, uz veliku saradnju i podršku gradonačelnika Pavlovića, direktorke RFZO prof. dr Sanje Radojević Škodrić, ali i naših ljudi u Fondu PIO, uspeli smo da rešimo sve probleme u vezi sa papirologijom, da upišemo zgradu, da izvršimo legalizaciju petog sprata, i ja se nadam da ćemo u narednih mesec do mesec i po dana dobiti građevinsku dozvolu i raspisati tender i od trenutka kada izaberemo izvođača za dve godine imati potpuno rekonstruisanu zgradu Fonda PIO i RFZO u Nišu, koja će biti savremena zgrada, imati potpuno prilagođen pristup osobama sa invaliditetom, ali i punu podršku medicinskom bloku i našim trudnicama. Investicija je vredna čak 960 miliona dinara i mislim da će to biti na zadovoljstvo i naših korisnika i naših osiguranika – kazao je Relja Ognjenović.

U vezi sa trećom temom, direktor Fonda PIO je rekao da je tokom jučerašnjeg dana, 6. jula, održan sastanak sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine, Jagodom Lazarević, i da će se u toku narednog perioda poseban fokus staviti na kompanije koje se bave prevarama penzionera.

– Danas je sa nama pomoćnica ministra, Ivana Tomić Ilić, i razmotrićemo sve moguće načina na koje možemo da stanemo na put prevarama, ali i da edukujemo naše penzionere kako bismo sprečili sve moguće zloupotrebe. Stalni fokus je razgovor sa penzionerima, sa njima pravimo planove, sa njima gradimo budućnost i dugujemo zahvalnost svim penzionerima, kako Niša tako i Srbije, zato što su uvek uz svoju državu – istakao je Relja Ognjenović.



Pomoćnica ministra unutrašnje i spoljne trgovine, Ivana Tomić Ilić, istakla je da će Fond PIO i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine zajedno institucionalno stati uz penzionere i preduzeti sve mere kako bi se najstariji sugrađani zaštitili od prevaranata.

Da je upotrebna vrednost do sada održanih tribina ispunila svoju svrhu, potvrdio je prof. dr Andreja Savić, predsednik SAPENS-a, rekavši da su mnoge ideje i predlozi do kojih se na njima došlo primenjeni u predloženom paketu državnih mera pomoći. Kako je naveo Savić, grad Niš je po broju korisnika penzija treći na lestvici, posle Beograda i Novog Sada, a penzionerska organizacija ovog grada ima veoma važnu poziciju u okviru mreže Saveza penzionera Srbije.

Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, izrazio je zadovoljstvo na prilici da se i veliki broj penzionera ovog grada na ovaj način okupi, da se vide i druže, ali i da se direktno obrate institucijama.