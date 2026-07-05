Ministarstvo prosvete uputilo je osnovnim i srednjim školama u Srbiji Stručno uputstvo za organizovanje studijskih poseta specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Kako je saopšteno, dokument sadrži smernice za realizaciju poseta koje će biti organizovane od 17. maja do 25. juna 2027. godine, u okviru obrazovno-vaspitnog programa za školsku 2026/2027. godinu.

– Stručno uputstvo posmatra studijske posete izložbi EXPO 2027 kao dodatnu priliku za učenje kroz interaktivne sadržaje, istraživačke postavke i tematske programe koji učenicima omogućavaju da uče, istražuju i stvaraju u međunarodnom okruženju. Ove posete nisu zamena za ekskurzije ili nastavu u prirodi, već predstavljaju dopunu nastavnom procesu – navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva posebno naglašavaju da odluka o učešću učenika ostaje na roditeljima i školama.

– Maloletni učenici moći će da učestvuju isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika. Škole će na vreme obavestiti roditelje o programu, organizaciji prevoza i svim drugim važnim detaljima kako bi mogli da donesu informisanu odluku – ističe se.

Kako bi svim učenicima bile obezbeđene jednake mogućnosti za učešće, prevoz i ulaznice biće besplatni, bez obzira na materijalni status porodice ili škole koju pohađaju.

Studijske posete biće organizovane u skladu sa godišnjim planovima rada škola, nastavnim programima i interesovanjem učenika i roditelja.

– Donošenjem ovog Stručnog uputstva Ministarstvo prosvete uspostavlja jedinstven okvir za realizaciju studijskih poseta, sa ciljem da svim učenicima omogući kvalitetno, bezbedno i dostupno učešće u ovom obrazovnom programu – navodi se u saopštenju.