Tom prilikom Selaković je istakao da je rekonstrukcija crkve planirana u čast proslave 150. godišnjice oslobođenja južnih krajeva od turskog ropstva i njihovog prisajedinjenja matici Srbiji što je, kako je ocenio, odlična prilika da se pokaže i prava brigu o našem kulturnom i istorijskom nasleđu u ovom kraju naše otadžbine, saopšteno je iz ministarstva kulture.

"S njegovim visokopresvetstvom episkopom niškim, mitropolitom niškim, gospodinom Arsenijem, potpisao sam ugovor kojim smo preneli Eparhiji niškoj dodatnih 10.800.000 dinara, što ukupno čini iznos od više od 22 miliona dinara koje je Ministarstvo kulture od decembra 2024. opredelilo za rekonstrukciju spomen-crkve u Gornjem Adrovcu kod Aleksinca, mestu pogibije Nikolaja Nikolajeviča Rajevskog, ruskog dobrovoljca, visokog oficira koji je svoj život položio za slobodu Srbije i za oslobođenje svoje pravoslavne braće na jugu od otomanskog jarma", rekao je Selaković.

Selaković je dodao da je u okviru obnove planirana i izgradnja spomen-doma srpsko-turskim ratovima i ruskim dobrovoljcima koji su tada dolazili u Srbiju iz najudaljenijih krajeva.

"Pre više od godinu dana posetili smo Gornji Adrovac i obećali da ćemo rekonstruisati crkvu. Rekonstrukcija se bliži kraju, a država se priprema za proslavu 150. godišnjice oslobođenja južnih krajeva od turskog ropstva i njihovog prisajedinjenja matici Srbiji. Ono što smo rekli, to i radimo, što ćete moći uskoro da se uverite“, poručio je Selaković.