Zahvaljujući budnosti obezbeđenja i ekspresnoj reakciji pripadnika Policijske stanice Surčin, uspešno je rasvetljena krađa vredne građevinske opreme sa gradilišta EXPO 2027.

Sve je počelo kada je Lazar Ristić (33), radnik firme "Legas", prijavio nestanak profesionalne mašine za farbanje iz hale broj 4. Međutim, lopov nije stigao daleko. Milenko Vujović, šef obezbeđenja gradilišta, primetio je sumnjivo putničko motorno vozilo "fijat stilo" i pribrano ga zaustavio na samom izlazu sa gradilišta, o čemu je odmah obavestio dežurnu službu policije.

Policijska patrola je na licu mesta u automobilu zatekla B. N. (48) iz Obrenovca (mesto Brović). On je policajcima priznao da je nekoliko dana ranije uočio mašinu, ubacio je u svoj auto i odvezao kući. Ukradeni predmet je odmah oduzet i uz potvrdu vraćen oštećenom radniku firme "Legas".

O ovom slučaju hitno je obavešten dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Dragana Pilipović, koja je naložila da se osumnjičeni sasluša zbog krivičnog dela Krađa (član 203 KZ RS), a krivična prijava biće podneta u redovnom postupku.

Ova akcija još jedan je dokaz podizanja nivoa bezbednosti na ključnim infrastrukturnim projektima u glavnom gradu. Građani i radnici na teritoriji Surčina već primećuju pozitivne promene i veću ažurnost na terenu, što se direktno pripisuje novom načelniku Policijske stanice Surčin, Saši Siljanoskom. Pod njegovim rukovodstvom, saradnja policije sa terenom i privatnim obezbeđenjem podignuta je na viši nivo, a brzi izlasci na intervencije postali su standard, što direktno doprinosi očuvanju imovine i bezbednosti u ovom delu Beograda.

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