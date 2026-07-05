"Republički geodetski zavod je i do sada redovno odgovarao na pitanja građana i pružao informacije u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, RGZ će od sada pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore", navodi se u saopštenju.

Cilj rubrike "Građanin pita, RGZ odgovara" jeste da se građanima na razumljiv način objasne postupci pred RGZ-om, nadležnosti katastra, kao i razlika između poslova RGZ-a i nadležnosti drugih organa.

"Na taj način želimo da otklonimo nedoumice, razbijemo predrasude i sprečimo širenje dezinformacija o radu katastra. Ovom rubrikom RGZ još jednom pokazuje da je otvorena i transparentna institucija, okrenuta građanima Srbije, pravnoj sigurnosti i tačnim javnim evidencijama", navodi se u saopštenju RGZ.

Pitanja se mogu slati na adresu: građaninpita@rgz.gov.rs