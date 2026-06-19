"Makica i Crni zajedno sa nama iz dana u dan gledaju kako raste Ekspo 2027 i nadgledaju radove. Sad su već deo ekipe koja je svakodnevno u kampu u Surčinu, tako da je u pauzama uvek tu neko da ih nahrani i pomazi", napisao je Mali na Instagramu.
 
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